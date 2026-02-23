Un nuovo corso di Yoga Nidra ha attirato l'attenzione perché offre un metodo pratico per alleviare lo stress quotidiano. La causa è l’aumento di persone che cercano tecniche di rilassamento efficaci e accessibili. Durante le sessioni, i partecipanti imparano a rilassare profondamente il corpo e la mente, favorendo il benessere generale. La pratica si svolge in un ambiente tranquillo, con istruttori esperti che guidano ogni passaggio. Per chi desidera trovare un momento di calma, questa può essere una buona opportunità.

Vieni a scoprire una pratica antica che ristabilisce l'equilibrio corpo-mente-emotività attraverso un rilassamento guidato profondo. Lo Yoga Nidra porta benefici oggetto di verifiche scientifiche aiutando, fra le altre cose, a ridurre anche l'insonnia e l'ansia. Il corso si tiene ogni giovedì alle 19.30, si può cominciare in qualsiasi momento. La prima lezione è gratuita. È necessaria la prenotazione chiamando o scrivendo al numero 3759103494. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Yoga Nidra - Lezione di provaUna nuova lezione di prova di Yoga Nidra si terrà questa settimana.

YOGA NIDRA - radici

Domenica 22 febbraio posti esauriti per l'incontro di Yoga Nidra Grazie per la partecipazione Claudia e Marzia - facebook.com facebook