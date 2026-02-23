Il corso di fotografia, promosso dall’APS Circolo Fotografico Veronese BFI in collaborazione con il Centro Dava di Francesco Chinazzo, risponde alla voglia di imparare a usare la fotocamera. La partecipazione si rivolge a chi desidera scoprire le basi della fotografia e migliorare le proprie competenze pratiche. Durante le lezioni, i partecipanti impareranno a scattare foto più nitide e ben composte. La prima sessione è prevista tra due settimane, presso la sede del circolo.

Hai sempre desiderato imparare a usare davvero la tua macchina fotografica? Vuoi trasformare le tue foto da semplici scatti a immagini che raccontano emozioni? E se iniziassi a vedere il mondo con occhi nuovi? Ogni giorno hai davanti storie, dettagli, emozioni.ma sai davvero come catturarli? È il momento di smettere di scattare in automatico. È il momento di creare. - sentirsi finalmente sicuro con la propria fotocamera- capire davvero luce, tempi, diaframma e ISO- allenare lo sguardo e sviluppare il proprio stile- trasformare semplici scatti in immagini che emozionano. Non è solo un corso tecnico, è il primo passo per raccontare il mondo a modo tuo!Iscrizioni: info@cfrv. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Corso base di fotografia pomeridianoSe hai appena iniziato a esplorare il mondo della fotografia con una reflex o mirrorless e ti trovi di fronte a dubbi e difficoltà, non sei solo.

Corso Base di Fotografia

