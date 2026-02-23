Corruzione | 1 italiano su 3 sfiduciato serve urgenza e strategia

Un sondaggio rivela che un italiano su tre ha perso fiducia nelle istituzioni a causa delle continue notizie di corruzione. La mancanza di azioni concrete e la percezione di inefficacia alimentano questo scetticismo. Le persone si sentono sempre più disilluse e chiedono interventi rapidi e strategie chiare per contrastare il problema. La diffusione di queste opinioni si riflette nella crescente sfiducia verso le autorità pubbliche.

L’allarme corruzione: dati e segnali preoccupanti. Un terzo degli italiani non crede che le istituzioni stiano combattendo la corruzione con efficacia. Questo dato emerge da recenti analisi che mostrano come, nonostante gli sforzi, il fenomeno persista in modo preoccupante. Le mappe del fenomeno indicano che l’allarme è ancora alto, con segnali che arrivano da diverse parti del Paese. La giustizia, da sola, non basta più. Dopo Tangentopoli, gli esperti sottolineano la necessità di un approccio più ampio e coinvolgente, soprattutto tra le nuove generazioni. Le istituzioni devono fare di più per contrastare un fenomeno che continua a minare la fiducia dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

