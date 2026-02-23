Corpi d’oro | 21 donne sfidano violenza e malattia con l’arte

Una mostra fotografica a Trieste presenta 21 donne che affrontano violenza e malattia attraverso l’arte. Le immagini mostrano corpi segnati e ferite visibili, ma anche segni di resilienza e speranza. La mostra, aperta dal 21 febbraio al 1° marzo nella sala Xenia, mira a sensibilizzare il pubblico su storie di lotta e rinascita. Le fotografie catturano momenti di coraggio e determinazione delle donne coinvolte. La mostra invita gli spettatori a riflettere sulla forza interiore.