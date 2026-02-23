Coron | laghi sacri e scogliere da 600 metri viaggio tra i segreti

Coron attira i visitatori con i suoi laghi sacri e le scogliere che raggiungono i 600 metri di altezza, creando un paesaggio unico. La causa di questa straordinaria bellezza naturale risiede nella formazione geologica dell’isola, che combina formazioni calcaree e acque cristalline. I turisti esplorano spesso le lagune nascoste e le pareti rocciose che si ergono imponenti, offrendo un’esperienza immersiva tra natura selvaggia e panorami mozzafiato. La curiosità cresce tra chi desidera scoprire questi segreti nascosti.

Tra le scogliere e i laghi di Coron, nelle Filippine, un viaggio veramente incantato. L’isola di Coron, nelle Filippine, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Tra le sue scogliere verticali, che raggiungono i 600 metri di altezza, e i suoi laghi cristallini, la modernità sembra non essere mai arrivata. Questo angolo di paradiso, situato nel gruppo delle Calamianes a nord di Palawan, è un vero e proprio regno primordiale. Le pareti calcaree nascondono al loro interno bacini idrici leggendari, creando un paesaggio che sembra uscito da un film d’avventura. Coron non è solo un luogo di straordinaria bellezza naturale, ma anche un territorio sacro per il popolo Tagbanua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I mercatini di Natale in Lombardia: viaggio tra Alpi, laghi e tradizioni autenticheImmergersi nei mercatini di Natale in Lombardia significa scoprire un mondo di luci, tradizioni e sapori autentici tra paesaggi alpini e laghi incantati.

Alluvione a Collevecchio: 5.600€ già raccolti per salvare i LaghiL’alluvione ha provocato danni ai laghi dei Sabini, nel comune di Collevecchio, causando ingenti allagamenti e distruzione di alcune aree naturali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Tra le scogliere e i laghi di Coron, nelle Filippine, un viaggio veramente incantatoUn’isola ancestrale fatta di pareti verticali, laghi leggendari e memorie di guerra: Coron è frontiera culturale e paesaggio primordiale, tra le più scenografiche al mondo ... siviaggia.it

CORON,IP GIOIELLO DELLE FILIPPINE. - facebook.com facebook