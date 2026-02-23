Corinne Clery e la scelta del tutore legale | il rapporto ormai logoro con il figlio Alexandre

Corinne Clery ha deciso di nominare un tutore legale a causa della crescente distanza con suo figlio Alexandre, che dura da mesi. La decisione nasce dal timore che i rapporti si deteriorino ulteriormente, dopo le tensioni familiari vissute di recente. La scelta ha coinvolto un avvocato specializzato, che ora si occupa delle questioni pratiche legate alla tutela. La situazione si aggrava con il passare dei giorni, lasciando aperta ogni possibilità.

L’attrice Corinne Clery rivela i dettagli della battaglia patrimoniale e il dolore per il figlio La serenità di Corinne Clery. La serenità di Corinne Clery sembra ormai legata a una protezione giuridica necessaria. L’attrice, oggi settantacinquenne, ha rotto il silenzio su una decisione drastica quanto sofferta: la richiesta di un tutore legale per se stessa. Una mossa nata per prevenire eventuali azioni di terzi e per blindare la propria volontà di fronte a un futuro incerto. Al centro di questa vicenda c’è il rapporto ormai logoro con il figlio Alexandre, con il quale non comunica da quasi un decennio a causa di pesanti divergenze economiche e patrimoniali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Chi sono gli ex di Corinne Clery e chi è il padre del figlio Alexandre: “Sono stata una mamma bambina, oggi sono 8 anni che non parlo con lui”Corinne Clery, attrice francese nota nel cinema italiano, ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nel 1967, dal suo primo matrimonio con il produttore Hubert Wayaffe.

