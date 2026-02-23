corea del nord kim jong un rieletto segretario generale del partito dei lavoratori

Kim Jong Un ha ottenuto nuovamente l’incarico di segretario generale del Partito dei Lavoratori, dopo una votazione interna. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il controllo sul partito e mantenere la leadership. Durante l’assemblea, sono state approvate nuove misure per consolidare il ruolo del leader nel governo. La conferma arriva in un momento di tensioni crescenti con la comunità internazionale. La prossima sessione si concentra su strategie di sviluppo nazionale.

Kim Jong Un è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al potere in Corea del Nord. Lo riferiscono i media statali, spiegando che i delegati gli hanno attribuito il merito di aver rafforzato l’arsenale nucleare del Paese e consolidato la sua posizione nella regione. Il partito ha pubblicato un elenco che conferma un ricambio generazionale nella cerchia dirigente del leader. Tra le decine di membri sostituiti nel Comitato Centrale, composto da 138 membri, figurano anziani capi militari e il presidente 76enne del parlamento nordcoreano, considerato un organo puramente formale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

