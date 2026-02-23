Coppa Italia 2026 all' EA7 Emporio Armani Milano | le congratulazioni del presidente Petrucci

Il successo dell'Olimpia Milano nella finale della Coppa Italia 2026 deriva dalla loro vittoria contro il Derthona Tortona. La partita si è giocata all’interno del palazzetto milanese, dove i padroni di casa hanno dominato fin dal primo quarto. La vittoria ha portato il team a conquistare il trofeo, rafforzando la propria posizione nel campionato nazionale. La squadra festeggia con entusiasmo il risultato ottenuto davanti ai tifosi presenti.

Nel contesto della pallacanestro italiana, la finalissima della Frecciarossa Coppa Italia 2026 ha visto l’Olimpia Milano imporsi su Bertram Derthona Tortona all’Inalpi Arena di Torino. Il punteggio finale, 85-77, ha sancito la cinquantesima edizione della manifestazione, promossa dalla Lega Basket Serie A e accompagnata da un’affluenza da record che ha sottolineato il valore promozionale dell’evento per il movimento nazionale. L’Olimpia Milano ha chiuso la sfida con una prestazione overall solida e pronta a gestire i momenti decisivi, aggiungendo al palmarès la nona Coppa Italia della propria storia e confermando Peppe Poeta come capo allenatore alla guida della squadra per la prima volta in questa competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

EA7 Emporio Armani veste l’Italia Team alle Olimpiadi Invernali 2026La squadra italiana ha sfilato con stile alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, grazie ai capi firmati EA7 Emporio Armani.

EA7 Emporio Armani accende Milano in modalità Olimpiadi con Milano Cortina 2026: sport, fashion e hype culturaleEA7 Emporio Armani ha avviato ufficialmente le celebrazioni per Milano Cortina 2026, integrando sport, moda e cultura nel contesto urbano di Milano.

