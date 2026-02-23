Controllo a sorpresa | 77enne con ascia di 27 cm denuncia

Un controllo a sorpresa ha portato alla denuncia di un uomo di 77 anni trovato in possesso di un’ascia di 27 centimetri. Durante le prime ore del mattino, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno intensificato i controlli nella zona costiera tra Bacoli, Monte di Procida e Licola. L’uomo è stato fermato mentre camminava lungo la strada e subito sottoposto a verifica. La vicenda si è conclusa con la denuncia formale.

Un controllo di routine, un'ascia e una denuncia. Erano le prime ore del mattino quando i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno deciso di intensificare i controlli nella zona costiera tra Bacoli, Monte di Procida e Licola. Un'operazione di routine, una di quelle che le forze dell'ordine definiscono a tappeto, ma che spesso porta alla luce situazioni insolite. Questa volta, l'insolito è arrivato sotto forma di un pensionato napoletano, 77 anni, noto alle forze dell'ordine, che si è trovato a dover spiegare la presenza di un'ascia di 27 centimetri. L'uomo, fermato durante uno dei controlli, ha cercato di giustificare il possesso dell'arma con una frase che, in altre circostanze, sarebbe passata inosservata: Sto andando in campagna.

Pozzuoli: pensionato con un’ascia da 27 centimetriUn pensionato armato di un’ascia da 27 centimetri ha attirato l’attenzione dei carabinieri durante un controllo a Pozzuoli.

