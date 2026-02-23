Controlli straordinari nel weekend | oltre 40 persone identificate

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel weekend, identificando oltre 40 persone. La presenza di gruppi di giovani in aree pubbliche ha spinto le autorità a intensificare i controlli per prevenire comportamenti rischiosi. Durante le attività, sono stati controllati diversi locali e strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per mantenere l’ordine pubblico.

Il contrasto alle forme di devianza giovanile rientra tra le priorità del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che in linea con le direttive dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, promuove ciclicamente servizi rinforzati di controllo del territorio nelle aree ritenute maggiormente a rischio. Tra i fenomeni di maggiore allarme sociale rientrano l'uso ed il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. In tale contesto la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi volti al contrasto dell'odioso e preoccupante fenomeno, predisponendo una task force composta da ben cinque equipaggi che, durante il fine settimana appena trascorso, si sono alternati nella esecuzione di mirati controlli e perquisizioni soprattutto nel comune di Mirabella Eclano.

