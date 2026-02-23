Controlli in stazione multati due uomini che stavano attraversando i binari per raggiungere la scogliera

Due uomini sono stati multati dopo aver attraversato i binari della stazione di Catania per raggiungere la scogliera. La polizia di Stato ha condotto controlli intensivi nell’ambito dell’operazione

I poliziotti hanno impiegato smartphone di ultima generazione che consentono accertamenti più rapidi sulle persone e sui documenti e dei metal detector per i controlli sui viaggiatori e sui loro bagagli La polizia di Stato ha effettuato un’attività straordinaria di controllo nello scalo ferroviario catanese nell'ambito dell’operazione "Viaggiare sicuri", attuata, a livello nazionale, dal servizio polizia ferroviaria per contrastare le condotte illecite in ambito ferroviario. Anche a Catania, così come nelle altre province siciliane, sono state effettuate dai poliziotti della polfer diverse verifiche all’interno della stazione centrale e nelle zone limitrofe, con l’impiego di diverse pattuglie dislocate nelle aree più sensibili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

