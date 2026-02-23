Contributi alle scuole per abbonamenti a riviste e quotidiani | le spese ammesse sono quelle sostenute fino al 28 febbraio domande entro il 16 marzo

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aperto un bando che favorisce le scuole nel finanziare abbonamenti a riviste e quotidiani, con spese ammesse fino al 28 febbraio. La domanda deve essere presentata entro il 16 marzo. L’obiettivo è sostenere le istituzioni scolastiche nello sviluppo di materiali didattici aggiornati. Le scuole possono richiedere contributi per coprire i costi degli abbonamenti utili alla formazione degli studenti.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato, lo scorso 9 settembre, il bando destinato al sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di abbonamenti a prodotti editoriali utili alla didattica.

