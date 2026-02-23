Continassa Juve | terapie per Yildiz e Bremer in vista del Galatasaray

Yildiz e Bremer si sono sottoposti a terapie alla Continassa a causa di lievi infortuni e puntano a recuperare per la sfida contro il Galatasaray. Entrambi i giocatori hanno saltato le ultime sessioni di allenamento, ma i medici sperano in un rapido recupero. La squadra continua a prepararsi con attenzione, cercando di portare in campo i giocatori disponibili. La prossima partita si avvicina e i tifosi attendono aggiornamenti sulla loro condizione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Oggi terapie per Yildiz e Bremer, la squadra ha beneficiato di un giorno di riposo. Domani vigilia del match con il Galatasaray. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Galatasaray: Bremer e Yildiz saranno della partita? Cosa filtra dalla ContinassaL’infortunio di Bremer e Yildiz ha causato preoccupazione tra i tifosi della Juventus, poiché entrambi sono in dubbio per la prossima partita di Champions League.

Infortunati Juve, come stanno Bremer e Yildiz in vista del Galatasaray. Filtrano queste sensazioni sui due calciatori bianconeriBremer e Yildiz sono infortunati a causa di infortuni muscolari, e ora la Juventus monitora attentamente le loro condizioni prima della sfida contro il Galatasaray.

continassa juve terapie perJuventus a riposo. Terapie per Bremer e Yildiz. Domani alle 16 la conferenza di Spaletti13:29 - TERAPIE PER BREMER E YILDIZ - Oggi Bremer e Yildiz sono stati alla Continassa per svolgere delle terapie.    13:02 - JUVE A RIPOSO - La Juventus, oggi, è a riposo ... tuttojuve.com

Juventus, riposo verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer alla Continassa per terapieGiornata di riposo per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida di ritorno contro il Galatasaray nel playoff di Champions League. Il gruppo,. tuttomercatoweb.com