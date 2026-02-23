Conti | Io meloniano? Libero da 40 anni

Conti afferma di essere stato etichettato come renziano durante il governo Renzi, poi meloniano e in futuro forse cinquestelliano. La causa di questa confusione deriva dal suo attivismo politico e dai cambiamenti nel panorama italiano. Da oltre 40 anni, però, si definisce un uomo libero, senza legami fissi con un partito. La sua posizione rimane indipendente, nonostante le diverse etichette che gli sono state attribuite nel tempo.

14.50 "Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano.Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero. Ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro. sono un giullare,orgogliosamente faccio il giullare".Conti in conferenza stampa Meloni all'Ariston? "Non credo". Ma "se compra un biglietto, può venire come qualsiasi cittadino italiano". La premier torna a smentire:"Mia partecipazione è notizia inventata. Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Non serve infilarci polemica politica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

Sanremo, Conti su Pucci: "Io meloniano? No, indipendente". La premier: "Andare al Festival è Fantasanremo, faccio il mio lavoro"Conti ha dichiarato di non essere meloniano, spiegando di essere indipendente, mentre la premier ha definito il Festival come un evento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carlo Conti, io meloniano? Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro.

Sanremo, Carlo Conti: Io meloniano? Sono un uomo liberoIl vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo annuncia che sul palco mercoledì saranno con noi per parlarci di Olimpiadi e Paraolimpiadi le atlete olimpiche Arianna Fontana, ... adnkronos.com

Carlo Conti, io meloniano? Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoroQuando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un ... ansa.it

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti: "Io meloniano Sono un uomo libero, indipendente nel mio lavoro. La premier all'Ariston Se vuole compra il biglietto" x.com