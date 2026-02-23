Conti su Meloni a Sanremo | Se vuole venire può comprare il biglietto Obbligato su Pucci? Fantascienza

Carlo Conti risponde alle polemiche sul caso "TeleMeloni" e sul forfait di Andrea Pucci durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026: "La mia storia parla per me, sono un giullare della tv e lavoro in totale autonomia". E sulla presenza di Giorgia Meloni al Festival: "Non l'ho invitata, non ho nessun rapporto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Laura Pausini: "Ogni volta che vedo l'insegna Sanremo ho pronto il Lexotan". Carlo Conti: "Meloni? Era fantascienza. Se compra il biglietto è libera di venire"

