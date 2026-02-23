Conti | Meloni? Se compra il biglietto può venire La premier | Su di me notizie inventate

Conti ha detto che la polemica tra Meloni e lui nasce da notizie false che circolano. La premier ha reagito negando le voci, affermando che sono inventate. Conti ha aggiunto che nel corso degli anni ha avuto etichette diverse, ma rimane fedele alla sua indipendenza. Ha anche scherzato sulla possibilità che Meloni possa partecipare a uno spettacolo, sottolineando la sua libertà di scelta. Il dibattito si concentra sulle interpretazioni sbagliate del suo ruolo pubblico.

© Ilgiornale.it - Conti: "Meloni? Se compra il biglietto può venire". La premier: "Su di me notizie inventate"

"Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare". Così Carlo Conti, in conferenza stampa a Sanremo. "Meloni? Non credo debba venire al festival, se compra il biglietto può venire come qualsiasi altro cittadino: non decido io, come è successo in passato", spiega il direttore artistico del festival. Sollecitata sul tema di una possibile invito a Meloni, la Rai - con il direttore della Comunicazione Fabrizio Casinelli - ha precisato: "Lo escludo completamente, c'è stata anche la smentita di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Sanremo, Conti: "Meloni? Se compra il biglietto può venire". La premier: "Su di me notizie inventate"Conti ha commentato la situazione politica, spiegando che le sue affermazioni su Meloni sono state fraintese. Leggi anche: Conti su Meloni a Sanremo: “Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sanremo, Conti: Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto...; Conte, Meloni parla di Pucci ma non dei dazi illegittimi; Ponte sullo stretto bloccato dalla Corte dei Conti, Meloni: Ennesima invasione dei giudici; Sanremo, Conti sorprende Giorgia Cardinaletti in diretta: Sabato conduci con me il Festival?. Conti: Meloni? Se compra il biglietto può venire. La premier: Su di me notizie inventateMeloni: Oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il Fa ... msn.com Sanremo 2026, i conduttori alla vigilia: Laura Pausini emozionata, Conti: Meloni? Se compra il biglietto può venire. Io uomo liberoCarlo Conti e Laura Pausini hanno inaugurato la settimana di conferenze stampa di Sanremo 2026, con l'incursione di Fiorello ... dire.it “Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al festival” ha detto Conti rispondendo alla domanda se lui l’avesse invitata, notizia già smentita. #sanremo2026 - facebook.com facebook Carlo Conti smentisce sul suo profilo Instagram la presenza di Giorgia Meloni a #Sanremo2026 x.com