Conor Benn punta a Garcia nel suo debutto con la Zuffa

Conor Benn ha scelto di sfidare Garcia nel suo debutto con la Zuffa, una mossa che ha catturato l’attenzione degli appassionati. La scelta di affrontare un avversario di alto livello deriva dalla sua volontà di dimostrare il valore nel nuovo contesto promozionale. La sfida rappresenta anche un passo importante nella sua carriera, puntando a consolidare la posizione tra i migliori della divisione welter. La data dell’incontro è ancora da definire.

Conor Benn si prepara a misurarsi con i nomi di punta della divisione welter all'interno della neonata cornice promozionale zuffa boxing. Dopo l'accordo con la nuova realtà guidata da Dana White, Benn ha tracciato una traiettoria mirata a incontri di alto livello, scartando la ricostruzione graduale e i passaggi secondari. L'obiettivo resta evidente: affrontare campioni e aspiranti al titolo, senza indugi, per compiere un salto immediato nell'élite. Nel mirino emergono ryan garcia, shakur stevenson e devin haney, nomi di riferimento della categoria, indicati come prossimi avversari potenziali. Benn ha espresso il desiderio di sfide competitive di alto livello senza percorsi di avvicinamento diluiti, preferendo battaglie significative sin dal primo confronto sotto la nuova insegna.