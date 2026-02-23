Congratulazioni a Rossella dottoressa bis | un sogno che prende forma

Rossella Venezia ha ricevuto il titolo di dottoressa dopo aver completato con successo il percorso di studi all’Università di Napoli Federico II. La sua laurea rappresenta il risultato di anni di impegno e sacrifici, culminati in una cerimonia tra le mura storiche dell’ateneo. La scena si è svolta davanti a familiari e amici, che hanno applaudito con entusiasmo. La laurea di Rossella segna un passo importante nel suo cammino professionale.

Tra dedizione e sogni coltivati nei pomeriggi sui libri, il successo di una ragazza straordinaria che apre le porte a nuovi orizzonti Oggi, tra le antiche mura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Rossella Venezia ha pronunciato il suo nome come fosse un rito: Dottoressa.bis. La Laurea Magistrale in Lingue e Letterature per il Plurilinguismo Europeo, con una tesi in Letteratura Inglese, rappresenta non soltanto un titolo accademico, ma l’esito di anni di dedizione, pomeriggi silenziosi trascorsi sui libri e sogni intrecciati con parole provenienti da mondi lontani. Al suo fianco, papà Claudio, mamma Irma e la sorella Veronica hanno condiviso il momento trattenendo sorrisi e commozione, testimoni di un percorso che si fa memoria, coraggio e promessa per il futuro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

