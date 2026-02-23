La decisione di vietare l'importazione di trofei di caccia in Belgio deriva da una legge approvata a gennaio 2024. La Corte costituzionale ha confermato questa norma, che mira a combattere il commercio illegale e a proteggere le specie selvatiche. La legge vieta l’ingresso di trofei provenienti da cacce all’estero, anche se legalmente ottenuti. La misura riguarda sia i privati che commercianti, e potrebbe influire su numerose esposizioni.

La Corte costituzionale belga conferma la decisione presa nel gennaio 2024 attraverso una legge che ha definitivamente vietato l'importazione dei trofei di caccia nel paese. Una pratica che esiste ancora e su cui avevamo indagato con un'inchiesta sotto copertura a Dorthmund, dove si svolge la Jagd&Hund, la più grande fiera europea della caccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Inter a caccia di trofei: stasera la Coppa Italia per concretizzare il sogno dello scorso anno

Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermatoIl Tar ha respinto il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina contro il divieto di trasferte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mezzo sconto del Tar ai tifosi della Roma: dopo gli scontri confermato il divieto di trasferta, ma non per chi abita fuori provincia; Trasferte Roma, Napoli e Fiorentina: confermato il divieto. La decisione del Tar sui ricorsi; Divieto di trasferta, il Tar conferma tutto. Respinto il ricorso della tifoseria viola; Confermato il divieto di importazione di trofei di caccia in Belgio.

Mezzo sconto del Tar ai tifosi della Roma: dopo gli scontri confermato il divieto di trasferta, ma non per chi abita fuori provinciaI giudici amministrativi hanno in parte accolto i due ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi giallorossi, come hanno fatto quelli di Napoli e Fiorentina. Quelli della Lazio non hanno invece ... roma.corriere.it

Confermato il divieto di trasferta in campionato per i tifosi della Fiorentina: respinto il ricorsoConfermato il divieto di trasferta fino a fine campionato per i tifosi della Fiorentina. Respinto il ricorso presentato al Tar del Lazio da parte di ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) e ACCVC ... 055firenze.it

Il settore dello Stadio Friuli riservato ai tifosi ospiti sarà chiuso in occasione della partita Udinese-Fiorentina di lunedì 2 marzo. Il Tar del Lazio ha confermato il divieto di seguire la propria squadra in trasferta per i tifosi della squadra viola. - facebook.com facebook

Confermato il divieto di trasferta per tifosi di #Fiorentina e #Roma fino a fine stagione x.com