Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt | Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato… Chi pensa troppo al freddo e ad altre cose non è furbo!

Knutsen ha commentato la scelta del campo sintetico, evidenziando che i giocatori del City non hanno nemmeno considerato questa opzione. Ha sottolineato che concentrarsi troppo sul freddo o su altri dettagli può distrarre. La squadra norvegese si prepara alla partita di ritorno dei playoff di Champions League, con la consapevolezza di dover affrontare un avversario abituato a condizioni diverse. La sfida si avvicina e le parole di Knutsen danno un’idea delle strategie in campo.

Knutsen punge l'Inter: "Il City non si è lamentato del sintetico. Non è furbo chi parla del freddo"Knutsen afferma che l’Inter si è lamentata del campo sintetico, ma lui sottolinea che il Manchester City non ha sollevato obiezioni.

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.

