Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt LIVE | le parole del tecnico

Cristian Chivu ha parlato prima della partita tra Inter e Bodo Glimt, motivato dalla voglia di qualificarsi ai gironi di Champions League. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare al massimo le occasioni in campo. Alla vigilia del match, Chivu ha anche evidenziato come la squadra si sia preparata con dedizione e determinazione. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo, decidendo il loro percorso europeo.

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt LIVE: le parole del tecnico

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt, match valevole per il playoff d’andata di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Federico Dimarco). La conferenza avrà inizio alle ore 14.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter LIVE: le paroleCristian Chivu ha parlato oggi alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, spiegando le strategie che l’Inter intende adottare. Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter LIVE: le paroleGiuseppe Bastoni dice la sua in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, perché vuole trasmettere fiducia alla squadra. SPALLETTI BACCHETTA CHIVU DOPO INTER JUVENTUS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; Bastoni, colloquio con Chivu: sostegno dal tecnico e dalla squadra. E oggi parlerà in conferenza; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Bastoni e Chivu, la conferenza stampa pre-partita Live TV. Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: «Sarà una partita importante, riconosciuta a livello mondiale. Juve migliorata con Spalletti»Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: «Sarà una partita importante, riconosciuta a livello mondiale. Juve migliorata con Spalletti» Alla vigilia di Inter–Juve, valida per la 25ª giornata della Serie ... calcionews24.com Conferenza stampa Chivu: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions LeagueConferenza stampa Chivu: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League Le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt–Inter, ga ... calcionews24.com Dumfries sì, Calha no. Chivu con la miglior formazione: le ultime alla vigilia di Inter-Bodo Le ultimissime da Appiano alla vigilia di Inter-Bodo Glimt. Tutto quello che c'è da sapere grazie all'inviato di FcInterNews. - facebook.com facebook Inter-Bodo, operazione rimonta: a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi. Pronostico /scommesse/pronostici/calcio/champions-league/23-02-2026/pronostico-inter-bodo-glimt-quote-ritorno-playoff-champions-71882.shtml x.com