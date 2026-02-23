Conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin
Il professor Italo Farnetani tiene una conferenza su Gabriella Thévenin, la suora francese che ha fondato l’istituto a Arezzo e viene ricordata per la sua vita devota. La presentazione si svolge mercoledì 25 febbraio 2026 alle 20 nella sede della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32. Farnetani approfondisce il suo contributo e il ruolo che ha avuto nel territorio. La serata offre l’opportunità di scoprire dettagli sulla figura di Thévenin e la sua influenza locale.
L'iniziativa si svolgerà nell'ambito della riunione mensile del Soroptimist Club di Arezzo e sarà condotta dalla presidente Daniela Tosi. Il professor Farnetani illustrerà la figura di Gabriella Thévenin, la suora francese che rivoluzionò l'assistenza alle orfane, trasformando un modello basato sulla compassione in un percorso di emancipazione e autonomia. «Gabriella Thévenin — spiega— passò dalla commiserazione all'emancipazione delle orfane.
Il professor Italo Farnetani terrà una conferenza su Gabriella Thévenin, perché ha studiato a fondo la vita della suora francese.
“Gabriella Thevenin. Fondatrice di una città cristiana”: il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor TheveninIl 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana.
Argomenti discussi: La conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin; Nettuno, dal 20 febbraio alla Biblioteca del Forte Sangallo quattro mesi di incontri, arte e letteratura per la città
Arezzo, 18 febbraio 2026 – Il 25 febbraio 2026, alle ore 20, nel salone delle feste della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32, ad Arezzo, si svolgerà una conferenza del professor Italo Farnetani
Il suo impegno verso le donne e i bambini ha fatto storia ad Arezzo e a lei, Gabriella Thévenin, è dedicato un libro di Italo Farnetani.