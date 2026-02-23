Conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin

Il professor Italo Farnetani tiene una conferenza su Gabriella Thévenin, la suora francese che ha fondato l’istituto a Arezzo e viene ricordata per la sua vita devota. La presentazione si svolge mercoledì 25 febbraio 2026 alle 20 nella sede della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32. Farnetani approfondisce il suo contributo e il ruolo che ha avuto nel territorio. La serata offre l’opportunità di scoprire dettagli sulla figura di Thévenin e la sua influenza locale.