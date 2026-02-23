Confcommercio | la ripresa si consolida Pil febbraio a +1,3%

Il dato sul Pil di febbraio a +1,3% deriva dall’aumento delle vendite al dettaglio e dalla crescita del settore turistico. Confcommercio segnala che questa ripresa si sta rafforzando, anche grazie alle riaperture di negozi e all’arrivo di turisti stranieri. L’indicatore conferma una tendenza positiva, anche se ancora lenta, nel settore dei servizi e del commercio. La situazione mostra segnali di stabilità, ma rimangono alcune sfide da affrontare.

Lentamente si consolida la ripresa e si stima per febbraio un Pil tendenziale a +1,3%. Lo si legge nella Congiuntura di Confcommercio. «Il 2026 - si spiega - inizia in continuità con quanto era emerso nella parte finale del 2025. I segnali di miglioramento registrati, a partire dall’inizio dell’autunno, dai principali indicatori in alta frequenza si sono tradotti, nell’ultimo quarto dello scorso anno, in una crescita del Pil dello 0,3% congiunturale. Considerando le due revisioni al rialzo apportate ai conti del secondo e terzo trimestre, il risultato in termini di crescita conferma le nostre previsioni del mese scorso: il 2025 si è chiuso meglio di quanto atteso dai previsori istituzionali, lasciando, inoltre, una favorevole eredità statistica al 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Fiducia su, inflazione giù, potere d’acquisto in rialzo, pil in ripresa. Ecco il 2026 per ConfcommercioIl 2026 si presenta con segnali incoraggianti: fiducia in aumento, inflazione in diminuzione, potere d’acquisto in crescita e il PIL in ripresa.

Migliora l’economia, Pil a +0,9%. Confcommercio vede positivoA inizio 2026, l’economia italiana mostra segnali di miglioramento: il Pil registra una crescita dello 0,9%, l’inflazione si riduce e il potere d’acquisto si rafforza.

Confcommercio, ripresa si consolida lentamente, Pil febbraio stimato a +1,3%(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La ripresa dell'economia italiana si consolida lentamente: è quanto afferma Congiuntura Confcommercio che stima per il Pil di febbraio un rialzo dell'1,3%. In particolare, se ... msn.com

