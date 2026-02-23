Condò | Inter più forte per distacco Milan? Ha corso oltre i propri limiti Per la Champions …

Paolo Condò ha osservato che l'Inter domina il campionato grazie a una serie di vittorie convincenti, mentre il Milan ha spinto troppo oltre i propri limiti nelle ultime partite. La causa principale di questa differenza risiede nelle prestazioni dei due club, che si riflettono anche nelle statistiche di rendimento. La corsa alla Champions si fa più incerta, con alcune squadre che rischiano di perdere terreno. La situazione rimane molto movimentata in classifica.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, ieri pomeriggio a 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta nella 26^ giornata della Serie A 2025-2026 dando l'addio, di fatto, a qualsiasi chance di insidiare l'Inter nella lotta Scudetto. Sono ben 10, ora, infatti, i punti di distacco tra le due contendenti. Paolo Condò, giornalista sportivo, ha ricordato - in un suo editoriale sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, come soltanto una volta, in Serie A, si è verificata una rimonta di una portata simile: campionato 1999-2000, quando, a otto giornate dal termine, la Juventus aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Condò: “Milan, la frenata è una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri limiti”Paolo Condò spiega che il rallentamento del Milan deriva dalla necessità di recuperare energie dopo aver spinto troppo in campo.

Condò sottolinea: «Inter dominante ma spuntata nel secondo tempo, la squadra di Chivu è stata superiore ai propri limiti»Paolo Condò ha analizzato la recente partita dell’Inter contro l’Atalanta, evidenziando come la squadra sia stata dominante nel primo tempo, ma abbia rallentato nel secondo.

