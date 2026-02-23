Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti di secondaria è stato avviato a causa dell’assegnazione delle commissioni e dell’estrazione delle lettere di convocazione. Le prove pratiche e orali continuano in varie regioni, coinvolgendo centinaia di candidati. Le sessioni si tengono in sedi selezionate e si concluderanno entro le prossime settimane. La procedura mira a valutare le competenze dei futuri insegnanti in modo immediato e diretto.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: la prova orale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR3, pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva: 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria; Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]. Concorso docenti PNRR3, pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva: 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondariaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti del Direttore generale per il personale scolastic ... orizzontescuola.it Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domandaConcorsi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria: sono in corso le prove orali. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili. orizzontescuola.it Concorso pnrr3 prova orale www.origineconcorsi.it/uda prova orale - facebook.com facebook