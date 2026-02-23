Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3 è stato avviato dopo l’estrazione delle lettere, che ha determinato le convocazioni per le prove orali. La causa di questa fase è la pubblicazione dei decreti di nomina, necessari per iniziare le valutazioni. Le lettere estratte riguardano insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e rappresentano un passo importante per il reclutamento. Le date delle prime prove saranno comunicate nelle prossime settimane.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.