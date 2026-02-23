Concesio e Bovezzo piangono Giordano Nember ex sindaco ed esponente PSI

Da bresciatoday.it 23 feb 2026

Giordano Nember è deceduto, probabilmente a causa di un problema di salute che si protraeva da tempo. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle comunità di Concesio e Bovezzo, dove aveva guidato con impegno il comune e promosso iniziative sociali. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini e i colleghi politici. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto. La comunità si prepara a ricordarlo in diversi momenti pubblici.

L’ex primo cittadino si è spento a 73 anni. I funerali lunedì 23 febbraio Un velo di tristezza avvolge Concesio e Bovezzo per la scomparsa di Giordano Nember, ex sindaco di Concesio dal 1985 al 1990 ed esponente storico del Partito Socialista Italiano. Si è spento all’età di 73 anni, lasciando un ricordo profondo sia nella comunità politica sia tra amici e cittadini che lo hanno conosciuto durante il suo lungo impegno al servizio del bene pubblico. Nember lascia nel dolore la figlia Laura con Giulio e i nipoti Pietro e Benedetta. I funerali si terranno lunedì 23 febbraio alle ore 15 nella chiesa Cristo Re di Bovezzo, con partenza dalla camera ardente della Domus Salutis di Brescia, dove cittadini e conoscenti potranno tributargli l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

