Concesio e Bovezzo piangono Giordano Nember ex sindaco ed esponente PSI

L'ex primo cittadino si è spento a 73 anni. I funerali lunedì 23 febbraio Un velo di tristezza avvolge Concesio e Bovezzo per la scomparsa di Giordano Nember, ex sindaco di Concesio dal 1985 al 1990 ed esponente storico del Partito Socialista Italiano. Si è spento all'età di 73 anni, lasciando un ricordo profondo sia nella comunità politica sia tra amici e cittadini che lo hanno conosciuto durante il suo lungo impegno al servizio del bene pubblico. Nember lascia nel dolore la figlia Laura con Giulio e i nipoti Pietro e Benedetta. I funerali si terranno lunedì 23 febbraio alle ore 15 nella chiesa Cristo Re di Bovezzo, con partenza dalla camera ardente della Domus Salutis di Brescia, dove cittadini e conoscenti potranno tributargli l'ultimo saluto.