Con l’Iran Trump ha alzato troppo la posta per poter bluffare ancora

Il presidente statunitense ha imposto all’Iran una scadenza di 10-15 giorni per accettare un nuovo accordo nucleare, dopo aver adottato una posizione dura nei confronti di Teheran. La scelta deriva dalla volontà di spingere l’Iran a fare concessioni, ma aumenta anche il rischio di escalation. La decisione ha provocato reazioni nel mondo, mentre le tensioni tra i due paesi continuano ad aumentare. La situazione resta incerta e in evoluzione.

Venerdì, il presidente statunitense Donald Trump ha dato all’Iran 10-15 giorni per accettare un accordo nucleare. La portaerei Gerald Ford si sta avvicinando al Mediterraneo orientale. Nella base giordana di Muwaffaq Salti gli aerei da combattimento americani sono triplicati in poche settimane. Sul tavolo presidenziale ci sono opzioni militari che includono l’eliminazione fisica della guida suprema Ali Khamenei. Teheran sta preparando una controproposta che i suoi stessi negoziatori sanno essere insufficiente. La dinamica è quella classica del precipizio: entrambe le parti avanzano, nessuna vuole cadere, ma nessuna sa come fermarsi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

«L’Iran ha alzato la voce contro un regime che ci ha costretto al silenzio»L’Iran ha recentemente espresso con fermezza la propria posizione contro un regime che ha limitato la libertà di espressione.

Trump non ha paura di usare la forza contro l’Iran, ma spera ancora di risolvere la situazione con la diplomaziaLa portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che, nonostante la disponibilità all’uso della forza, Donald Trump preferisce ancora risolvere la questione iraniana attraverso la diplomazia.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

