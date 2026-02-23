Con la sua Smart si scontrò con uno scooter e uccise un Pr | condannato un palermitano

Un uomo di Palermo ha provocato la morte di un motociclista dopo aver tamponato il suo scooter con la Smart. La collisione si è verificata alle prime luci del mattino del 25 agosto 2017, sulla strada principale della città. La vettura ha investito lo scooter, che trasportava anche una ragazza, provocando ferite gravissime al pilota, deceduto poche ore dopo. La sua condotta ha provocato l’incidente e le conseguenze tragiche. Il processo ha portato alla sua condanna.

Verdetto definitivo per Francesco Guglielmino, che al momento dell'incidente, il 25 agosto del 2017, aveva 27 anni. Dovrà scontare un anno e mezzo per l'omicidio stradale di Valentino Trovato, originario di Acireale, e risarcire la sua famiglia. Il sinistro avvenne a Lipari e l'automobilista avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al consentito Era l'alba del 25 agosto del 2017 quando con la sua Smart si scontrò con uno scooter, sul qual viaggiavano un Pr e una ragazza, non lasciando scampo al primo, che morì poche ore dopo. Adesso per il palermitano Francesco Guglielmino, che all'epoca aveva 27 anni, è arrivata la condanna definitiva per l'omicidio stradale di Valentino Trovato, 37 anni, originario di Acireale: la pena è di un anno e mezzo, così come già sancita in primo e in secondo grado. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

