Con la sua Smart si scontrò con uno scooter e uccise un Pr catanese | condannato un palermitano

Un uomo di Palermo ha causato un incidente mortale a Catania, urtando uno scooter con la sua Smart durante un incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino. La collisione si è verificata lungo una strada molto trafficata, coinvolgendo un Pr catanese e una ragazza che viaggiavano insieme. La vittima è deceduta poche ore dopo lo scontro, che ha lasciato molti senza parole. La dinamica dell’incidente resta sotto esame delle autorità.

Verdetto definitivo per Francesco Guglielmino, che al momento dell'incidente, il 25 agosto del 2017, aveva 27 anni. Dovrà scontare un anno e mezzo per l'omicidio stradale di Valentino Trovato, originario di Acireale, e risarcire la sua famiglia. Il sinistro avvenne a Lipari e l'automobilista avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al consentito Era l'alba del 25 agosto del 2017 quando con la sua Smart si scontrò con uno scooter, sul quale viaggiavano un Pr e una ragazza, non lasciando scampo al primo, che morì poche ore dopo. Adesso per il palermitano Francesco Guglielmino, che all'epoca aveva 27 anni, è arrivata la condanna definitiva per l'omicidio stradale di Valentino Trovato, 37 anni, originario di Acireale: la pena è di un anno e mezzo, così come già sancita in primo e in secondo grado.

Con la sua Smart si scontrò con uno scooter e uccise un Pr: condannato un palermitanoUn uomo di Palermo ha provocato la morte di un motociclista dopo aver tamponato il suo scooter con la Smart.

