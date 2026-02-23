Con il motorino contro un' auto | spavento per un 16enne a Laorca
Un incidente in Corso Monte Ortigara a Laorca ha coinvolto un 16enne che guidava un motorino e un'auto, causando paura tra i passanti. Il ragazzino è stato sbalzato a terra dopo l'impatto e ha subito lievi ferite. La vettura, che proveniva da una strada laterale, ha attraversato l’incrocio senza rispettare la precedenza. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.
Lo scontro nella prima mattinata di lunedì: sul posto ambulanza e vigili. Il ragazzino trasportato in ospedale Spavento in Corso Monte Ortigara - rione di Laorca - nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio. Un ragazzino di 16 anni in sella al proprio ciclomotore è rimasto vittima di un incidente con un'automobile ed è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'urto. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto la centrale Soreu Laghi ha disposto l'invio dell'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e di una pattuglia della Polizia locale per i rilievi dell'incidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
