Con il motorino contro un' auto | spavento per un 16enne a Laorca

Un incidente in Corso Monte Ortigara a Laorca ha coinvolto un 16enne che guidava un motorino e un'auto, causando paura tra i passanti. Il ragazzino è stato sbalzato a terra dopo l'impatto e ha subito lievi ferite. La vettura, che proveniva da una strada laterale, ha attraversato l’incrocio senza rispettare la precedenza. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.