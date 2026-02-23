Comunicato Stampa | Sanità | presentato il rapporto Quando i soldi non bastano - Il razionamento sanitario in Italia

Alcune possibili direzioni di policy per contrastare la crescita delle diseguaglianze:Potenziamento del sistema pubblico con prevenzione e LEA. La prevenzione è una leva cruciale: dove screening, medicina territoriale e sanità pubblica funzionano meglio, la necessità di sostenere spese private si riduce e l'accesso alle cure diventa meno dipendente dal reddito. Un miglior livello di LEA riduce le diseguaglianze.Valorizzazione delle “Case di comunità”. L'integrazione con i servizi sociosanitari, con il contributo sussidiario del terzo settore, aumenta l'accesso al diritto alla salute.Maggiore equità nella fiscalità sanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto CreaA Roma è stato presentato il 21° Rapporto Crea, evidenziando un aumento della spesa delle famiglie per le cure sanitarie.

Comunicato Stampa: Presentato video canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui'La presentazione del video della canzone ‘Milano Cortina: il sogno è qui’ si è svolta oggi presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini.

Sanità pubblica e servizi in appaltomi permetto di proporre all’attenzione sua, dei lettori e delle più frequenti firme di Quotidiano Sanità quanto segnalato ieri con un comunicato stampa congiunto, reperibile sui rispettivi siti, da ... quotidianosanita.it

OLTRE L'ULTIMA PAGINA Comunicato Stampa Associazione culturale SIPES Ci sono incontri che lasciano qualcosa e le idee non finiscono quando si chiude un libro, ma continuano a girare tra le persone. Il 12 febbraio, a Giugliano, è successo proprio quest - facebook.com facebook