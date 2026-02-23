Comprare casa i 10 quartieri più cari d’Italia | Milano sul podio e non solo spunta Como

L’aumento dei prezzi immobiliari ha fatto salire i costi nelle zone più esclusive del paese, con Milano che si conferma tra le preferite e Como che si fa notare. La domanda di case di prestigio spinge i valori verso nuove vette, soprattutto nelle aree centrali e ben servite. Questa tendenza si riflette anche tra i quartieri meno centrali, dove le richieste di acquisto sono in crescita. La situazione si mantiene molto vivace in tutto il panorama immobiliare nazionale.