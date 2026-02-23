Comprare casa i 10 quartieri più cari d’Italia | Milano sul podio e non solo spunta Como
L’aumento dei prezzi immobiliari ha fatto salire i costi nelle zone più esclusive del paese, con Milano che si conferma tra le preferite e Como che si fa notare. La domanda di case di prestigio spinge i valori verso nuove vette, soprattutto nelle aree centrali e ben servite. Questa tendenza si riflette anche tra i quartieri meno centrali, dove le richieste di acquisto sono in crescita. La situazione si mantiene molto vivace in tutto il panorama immobiliare nazionale.
Milano, 23 febbraio 2026 – Casa, quanto mi costi? Dipende molto dalla zona in cui si vuole acquistare un immobile per andarci a vivere. Come accade nel resto del mondo, anche in Italia esistono alcune aree più esclusive di altre. Ma quali sono i 10 quartieri più cari d’Italia a inizio 2026? La maggior parte si trovano in Lombardia, soprattutto a Milano. Ma spunta anche Como. Vediamo la classifica emersa da un report di Idealista. Il podio. A inizio 2026 la zona d’Italia più cara per comprare casa è il Centro Storico di Milano. Nelle vie più esclusive del capoluogo lombardo, infatti, la richiesta media dei proprietari che mettono in vendita il proprio immobile è di ben 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
