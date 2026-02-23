Como 24enne cade nel lago dal Lungolago Mafalda di Savoia | soccorsi in codice rosso

Un giovane di 24 anni è caduto nel lago dal Lungolago Mafalda di Savoia a Como, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio. Immediatamente, i soccorritori sono intervenuti con imbarcazioni e ambulanze, cercando di raggiungerlo in fretta. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti passanti, alcuni dei quali hanno chiamato aiuto. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente rimane da chiarire.

Intervento nel tardo pomeriggio del 22 febbraio. Il giovane è stato trasportato al Sant’Anna. Non esclusa l’ipotesi di un gesto volontario Attimi di forte apprensione ieri pomeriggio, 22 febbraio 2026, lungo il lungolago Mafalda di Savoia a Como. Intorno alle 17.50 un giovane di 24 anni è caduto in acqua per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso. Oltre ai sanitari del 118 sono stati allertati anche i vigili del fuoco, polizia locale, e la guardia costiera che comunque non è intervenuta poiché il 24enne è stato presto aiutato a risalire a riva. 🔗 Leggi su Quicomo.it

