Comico interattivo Mezzogiorno e 1 4 di fuoco

SABATO 28 FEBBRAIO – ORE 21:00 MEZZOGIORNO E 14 DI FUOCO. Siete pronti per il primo western teatrale interattivo? La vostra risposta è definitiva? Accendiamola. Supereremo i confini del cabaret, del giallo e della commedia per spingerci in un territorio inesplorato. Un saloon sgangherato a Pican Hill. Le strade polverose di Gold Metals Street. L’oscura Little Book. E altri quartieri internazionali. Uno spettacolo tutto da ridere dove il pubblico partecipa, gioca e vince. Ticket €18. Prevendita biglietti online https:shorturl.atidjeE. Prevendita biglietti al botteghino. Teatro Sala de Curtis, via Duca degli Abruzzi 6 A, Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

