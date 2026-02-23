come produrre pomodori usando meno acqua

Un progetto di ricerca in Emilia-Romagna dimostra che è possibile ridurre fino al 30% l’uso di acqua nella produzione di pomodori senza perdere raccolto. La sperimentazione, avviata nel bolognese, mira a trovare soluzioni più sostenibili per l’agricoltura, mantenendo le rese stesse. Gli agricoltori coinvolti adottano tecniche innovative per ottimizzare l’irrigazione e risparmiare risorse idriche. La speranza è di migliorare la sostenibilità delle coltivazioni in tutta la regione.

POMODORO da industria pronto con meno acqua e stesse rese: partita nel bolognese la sperimentazione che guarda al futuro dell’agricoltura grazie a un progetto di ricerca condotto in Emilia-Romagna e che dimostra che è possibile ridurre fino al 30% l’uso di acqua senza penalizzare la produzione. Finaf e Canale Emiliano Romagnolo presentano ora i risultati di due anni di prove su irrigazione e sostenibilità. La sfida messa in campo è quella di produrre pomodoro da industria utilizzando molta meno acqua, senza rinunciare alle rese e tutelando le risorse naturali: è questo l’obiettivo al centro del progetto di ricerca portato avanti da Finaf, la principale associazione di Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli europea, e dal Canale emiliano romagnolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

