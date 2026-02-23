Com'è possibile che nessuno sapesse quello che faceva Cinturrino | l'inchiesta è destinata ad allargarsi

Carmelo Cinturrino ha agito senza che nessuno si accorgesse, lasciando molti a chiedersi come sia stato possibile. La mancanza di controlli adeguati negli uffici di polizia ha permesso che le sue azioni passassero inosservate. Nei prossimi giorni, l’inchiesta si espanderà per chiarire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le autorità hanno già avviato le verifiche per fare luce sulla vicenda.

Il sistema di controllo interno agli uffici di polizia non ha funzionato nei confronti di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato di aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri. Ma la sensazione è che quest'inchiesta sia destinata ad ampliarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano apre un’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 compiuto dall’agente che ha ucciso un 28enne a Rogoredo.

Il ricordo della figlia di Peppe Vessicchio: “L’occhiolino che faceva dal palco dell’Ariston era per me”Alessia Vessicchio ricorda il padre, scomparso lo scorso novembre, e quei piccoli gesti che restano vivi.

