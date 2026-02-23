Come il pilates e l’idratazione fanno sentire bene la pelle

Il benessere della pelle dipende anche da pratiche quotidiane come il pilates e una corretta idratazione. Chi dedica del tempo a queste abitudini nota miglioramenti nel tono e nell’elasticità della pelle. La routine di esercizi dolci aiuta a tonificare i muscoli e migliorare la circolazione, mentre bere acqua regolarmente mantiene l’epidermide più morbida e luminosa. Questi piccoli gesti si integrano facilmente nella vita di tutti i giorni, contribuendo a sentirsi meglio in modo naturale.

N on è solo un modo di dire, “ sentirsi bene nella propria pelle”: è la realtà. Chi riesce a creare un buon equilibrio fra lavoro, vita privata e tempo libero spesso trova anche il modo di ritagliarsi attimi da dedicare a sé e di seguire piccole abitudini di benessere, come praticare sport e stare all’aria aperta. Tutti i giorni. Uno dei segreti per vivere al meglio è infatti la continuità: esattamente come la pelle, che va idratata con creme (e non solo) per renderla elastica e morbida, anche la nostra vita ha bisogno di un equilibrio costante e sano. Basti pensare a quanto influisce sul benessere ciò che mangiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Pelle Luminosa e Anti-Age: La tua Strategia Invernale tra Collagene, Omega-3 e Idratazione

Pelle "che tira" in inverno? La guida per proteggere Collagene e Idratazione tra i 30 e i 40 anniSe hai tra i 30 e i 40 anni e senti la pelle più secca o che tira durante l'inverno, è importante adottare alcune strategie di protezione.

