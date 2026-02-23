Come comprare i vini al supermercato
L'apertura di un nuovo supermercato ha portato a un aumento delle vendite di vini a circa 10 euro, grazie alle offerte promozionali. La causa risiede nella convenienza di questo prezzo, che attira molti clienti. I consumatori cercano di evitare bottiglie di annate troppo vecchie, preferendo prodotti freschi e di buona qualità. La presenza di personale qualificato aiuta a scegliere i vini più adatti. Ora, gli acquirenti si orientano più facilmente tra gli scaffali.
Intorno ai 10 euro si fanno gli affari migliori, meglio diffidare delle annate più vecchie, e altre dritte per evitare di rimanere impalati davanti agli scaffali I cartellini colorati che segnalano i vini in offerta al supermercato possono sembrare molto attraenti quando ci si trova all’ultimo minuto a recuperare una bottiglia per una cena. A volte si possono fare degli ottimi affari, ma altre si rischia di comprare bottiglie vecchie di anni che sono state mal conservate e non sono più buone, e di cui il supermercato vuole sbarazzarsi. La prima cosa da fare prima di acquistare un vino al supermercato è controllare l’annata: se è troppo vecchio, è meglio evitare. 🔗 Leggi su Ilpost.it
