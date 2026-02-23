come comprare i vini al supermercato

Intorno ai 10 euro si fanno gli affari migliori, meglio diffidare delle annate più vecchie, e altre dritte per evitare di rimanere impalati davanti agli scaffali I cartellini colorati che segnalano i vini in offerta al supermercato possono sembrare molto attraenti quando ci si trova all’ultimo minuto a recuperare una bottiglia per una cena. A volte si possono fare degli ottimi affari, ma altre si rischia di comprare bottiglie vecchie di anni che sono state mal conservate e non sono più buone, e di cui il supermercato vuole sbarazzarsi. La prima cosa da fare prima di acquistare un vino al supermercato è controllare l’annata: se è troppo vecchio, è meglio evitare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Leggi anche: Panettone, secondo la classifica il migliore del 2025 da comprare al supermercato costa meno di 7 euro. Ecco dove trovarlo

Leggi anche: Qual è la migliore passata di pomodoro che puoi comprare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

Comprare vino al supermercato #vino #wine #vines #viral

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vino toscano, meno volumi ma più qualità. Crescono gli acquisti dei millennial; Chianti Classico, segnali di moderato ottimismo. E vini sempre più identitari; Costi aggiuntivi, problemi di esportazione ed ostilità: il bilancio di un anno di dazi Usa; Chianti Classico, il presidente Manetti: Nonostante scenario critico, Gallo Nero in buona salute.

Otto grandi vini rossi da bere freschi perfetti per l'estateEsaminando le quattro sensazioni principali (dolce, amaro, salato, acido) più l’umami e il cloruro di ammonio (l’odore spesso pungente del pesce nordico fermentato o della liquirizia salata, spesso ... gamberorosso.it

I vini da bere nel 2026. Ecco le sei denominazioni su cui scommettere (più due da riscoprire)Le mode passano, i vini ben fatti restano. È da qui che parte una piccola selezione per il nuovo anno: uno sguardo su ciò che sta emergendo e su ciò che merita di essere riletto. Per il 2026 abbiamo ... gamberorosso.it