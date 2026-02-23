Coltivare le competenze con nuovi modelli formativi

La crescita dell’olio extravergine d’oliva pugliese dipende da nuovi modelli formativi. La causa è la necessità di aggiornare le tecniche di produzione e di valorizzare le qualità del prodotto. I percorsi educativi introducono metodi innovativi che coinvolgono agricoltori e tecnici, migliorando le competenze sul campo. Le aziende del settore puntano a formare figure professionali più preparate e consapevoli. Questi corsi si concentrano su pratiche sostenibili e tecniche di qualità.

La valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva made in Puglia passa anche attraverso percorsi formativi capaci di coniugare innovazione, competenze e visione strategica. Di questo si è discusso a Evolio Expo 2026, alla Fiera del Levante di Bari, nel corso del panel “Coltivare le competenze: nuovi modelli formativi per l’uso dell’olio evo nell’industria dell’agroalimentare e nella ristorazione”, promosso dalla Regione Puglia. Nel corso dell’incontro è intervenuto Giuseppe Maggi, Direttore Tecnico dell’ITS Academy Agri Puglia, che ha ribadito il ruolo strategico degli ITS come strumenti efficaci per il trasferimento delle competenze e per la formazione tecnica avanzata: “Da oltre quindici anni il sistema ITS ha costruito e consolidato sul territorio una rete di percorsi fortemente professionalizzanti, tra cui quelli dedicati alla filiera olivicola e agraria, ambiti strategici nei quali l’Academy è attivamente impegnata. 🔗 Leggi su Today.it

Zeekr arriva in Italia con quattro nuovi modelli premium elettriciZeekr entra nel mercato italiano portando quattro modelli di auto elettriche di alta gamma, dopo aver deciso di espandersi nel nostro Paese.

Arriva Omoda 7 SHS-P, Marsala ‘fra nuovi marchi e nuovi modelli target 2026 è raddoppio vendite’Arriva Omoda 7 SHS-P a Marsala, con l’obiettivo di raddoppiare le vendite entro il 2026.

Welcome the New Year Complete Basheer Juma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pesaro, città da coltivare; Coltivare la cultura dell'incontro e della pace con i giovani; Insalata e pesci crescono insieme. Coltivare (e allevare) con l'acquaponica; Costruiamo traguardi, una certificazione alla volta. Con IDPASS aumenti il tuo punteggio in GPS e sblocchi il tuo futuro nel mondo della scuola.

Le competenze digitali e la scuolaLe competenze digitali vanno coltivate fin dalle scuole secondarie superiori, per offrire ai giovani studenti la possibilità di padroneggiare gli strumenti della Rete in vista dell’accesso ... ilgiorno.it

Di•Lei. . Le rose occupano da sempre un posto centrale nei giardini e nei terrazzi. In un momento storico in cui il desiderio di vivere il verde in casa si traduce anche nella scelta di piante tropicali da interno e soluzioni decorative sempre più curate, coltivare l - facebook.com facebook