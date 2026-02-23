Colpo nella notte a Rigutino | sfondano il muro di un’azienda orafa e fuggono con oro per 50mila euro

Una banda di ladri ha sfondato il muro di un’azienda orafa a Rigutino, portando via oro per circa 50mila euro. Il colpo è avvenuto durante la notte tra domenica e lunedì nella zona industriale, quando i malviventi hanno agito in fretta e senza fare rumore. I proprietari si sono accorti del furto al risveglio, trovando il muro danneggiato e i locali messi a soqquadro. Le indagini sono già iniziate per identificare i responsabili.

Furto nella notte tra domenica e lunedì nella zona industriale di Rigutino, dove un'azienda orafa è stata presa di mira da una banda di ladri. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50mila euro in semilavorati d'oro. Nel mirino è finita la ditta Arpa, con sede nell'area industriale di Rigutino Ovest. I malviventi si sarebbero introdotti all'interno dei locali di una vicina azienda tessile dismessa. Da lì, dopo aver praticato un foro nella parete confinante, sono riusciti ad accedere ai laboratori dell'impresa orafa. Una volta all'interno, hanno sottratto il materiale prezioso presente sui banchi di lavorazione.