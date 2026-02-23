Colpisce un gabbiano con il pallone poi prova a rianimarlo | il video
Un portiere ha accidentalmente colpito un gabbiano con il pallone durante un rilancio, causando il suo infortunio. Immediatamente, si è impegnato a soccorrerlo, cercando di rianimarlo con gesti urgenti. Il video mostra chiaramente il momento di collisione e gli sforzi successivi per aiutare l’uccello. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno commentato l’accaduto sui social. La situazione rimane sotto osservazione.
Il portiere colpisce fortuitamente un gabbiano nel rilancio del pallone, poi le prova tutte per tentare di rianimarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
