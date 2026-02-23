Colpisce un gabbiano con il pallone poi prova a rianimarlo | il video

Un portiere ha accidentalmente colpito un gabbiano con il pallone durante un rilancio, causando il suo infortunio. Immediatamente, si è impegnato a soccorrerlo, cercando di rianimarlo con gesti urgenti. Il video mostra chiaramente il momento di collisione e gli sforzi successivi per aiutare l’uccello. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno commentato l’accaduto sui social. La situazione rimane sotto osservazione.

© Gazzetta.it - Colpisce un gabbiano con il pallone, poi prova a rianimarlo: il video

Il portiere colpisce fortuitamente un gabbiano nel rilancio del pallone, poi le prova tutte per tentare di rianimarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: ‘giallo’ rigore in Inter-LecceDurante il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce, Bonny è caduto in area, ma l’arbitro ha deciso di revocare il rigore dopo aver consultato l’azione. Colpisce la compagna con il figlio in braccio, poi ferisce con un coltello il suocero: 25enne in carcereUn giovane di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, colpendola allo stomaco mentre teneva in braccio la figlia di un anno, e aver ferito con un coltello il suocero. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: MotoGP 2026. Rossi vs Marquez, gli incidenti con gli animali, Capirossi campione e altri: i momenti iconici della storia di Phillip Island; Il mercato colpisce il big del vino Treasury Wine Estate: reddito operativo a -39,6%. CINEMONNEZZA colpisce ancora! Giovedì 19 febbraio alle 21:30 al Cinema Italia di Ancona arriva un vero, inarrivabile, ineguagliabile cult del cinema trash: Samurai Cop Poliziotti improbabili. Dialoghi surreali. Azione fuori controllo. Capigliature legge - facebook.com facebook