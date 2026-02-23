Colosseo aumentano le critiche per la nuova pavimentazione | È un falso storico va fatto ricorso al Tar

Le critiche sulla nuova pavimentazione del Colosseo derivano dalla sua apparenza troppo moderna, che alcuni considerano un falso storico. La decisione di usare travertino ha suscitato proteste tra storici e cittadini, che chiedono un ricorso al Tar per fermare i lavori. Le discussioni si concentrano sulla compatibilità tra restauro e conservazione dell’antichità, mentre i lavori proseguono sui punti più delicati dell’anfiteatro. La questione rimane aperta e infuocata.

Prosegue la polemica sul restauro degli ambulacri meridionali del Colosseo. Critiche di esperti e cittadini alla nuova pavimentazione in travertino, ma c’è chi difende la scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Addio ai sampietrini al Colosseo, la nuova pavimentazione divide i romani: “È uno scempio”Il Colosseo ha cambiato volto: i sampietrini sono stati sostituiti con una nuova pavimentazione in travertino, provocando proteste tra i romani. “Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorsoIl Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test sostenuti a novembre e dicembre, secondo gli avvocati che hanno presentato ricorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Aumentano le IST in Europa. Tante le lacune critiche nelle politiche di test e prevenzione. Il Report EcdcIl report Ecdc evidenzia ostacoli significativi a test, prevenzione e raccolta dati, con strategie nazionali spesso obsolete e coperture vaccinali insufficienti, che compromettono l’efficacia del ... quotidianosanita.it Clarkson difende Lancia: “Chiuderla Come demolire il Colosseo per farci una rotonda” Quando parla Jeremy Clarkson, non sono mai parole banali. E stavolta il bersaglio è chi come Stellantis, anche solo teoricamente, immagina un futuro senza Lancia. - facebook.com facebook