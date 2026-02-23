Colorno nasce il Comitato per il no al referendum sulla giustizia

A Colorno, si forma un nuovo comitato per opporsi al referendum sulla giustizia, motivato dalle preoccupazioni sulla riforma in discussione. I cittadini hanno deciso di organizzarsi per esprimere il loro dissenso, coinvolgendo diverse associazioni locali. La nascita del gruppo mira a sensibilizzare la popolazione e a diffondere informazioni sulle possibili conseguenze della consultazione. Il comitato si prepara a promuovere incontri pubblici e iniziative sul tema.

Nasce a Colorno il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia Nei giorni scorsi si è costituito a Colorno il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione popolare prevista per il 22 e 23 marzo. Un percorso avviato dalla convinzione che la riforma sottoposta al voto non rappresenti una risposta efficace ai problemi del sistema giudiziario, ma rischi piuttosto di indebolire le garanzie democratiche e l'equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione. Il Comitato nasce dalla volontà di cittadine e cittadini, associazioni e forze politiche di aprire anche a Colorno uno spazio di confronto serio, informato e pluralista su una riforma che incide in modo profondo sull'assetto della giustizia.