Colombo a Carrara | arbitraggio tra regole e crescita personale

Colombo ha partecipato a Carrara, dove ha affrontato il tema dell’arbitraggio tra rispetto delle regole e crescita personale. La sezione AIA locale ha organizzato un incontro, trasformando la sede in un luogo di approfondimento pratico. Durante l’evento, sono stati analizzati casi concreti e strategie per migliorare le decisioni sul campo. La discussione ha coinvolto giovani arbitri e appassionati, portando alla luce le sfide quotidiane di questa figura. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto.

L’arte del fischio: Colombo a Carrara tra regole e passione. Lo scorso 11 febbraio, la sezione AIA di Carrara ha trasformato la sua sede in una vera e propria scuola di pensiero arbitrale. Andrea Colombo, nome noto nel panorama internazionale, ha scelto questa città toscana per condividere con i giovani fischietti locali non solo le regole del gioco, ma soprattutto la filosofia che sta dietro ogni decisione. La sala, gremita di aspiranti arbitri, ha assistito a un evento che va ben oltre la semplice lezione tecnica. Colombo ha raccontato aneddoti della sua carriera, mettendo in luce come ogni ostacolo possa trasformarsi in un’opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Serata indimenticabile quella di ieri, con la presenza dell'arbitro internazionale Andrea Colombo alla nostra Riunione Tecnica. Davanti a una sala pienissima Andrea ha ripercorso i momenti della sua vita arbitrale, soffermandosi sugli episodi più difficili e dimo - facebook.com facebook