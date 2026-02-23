Collegamenti diretti | da marzo torna una coppia di Frecce tra Lecce e Roma

Il ritorno del treno Frecciargento tra Lecce e Roma è stato deciso per motivi di miglioramento dei collegamenti ferroviari. Da domenica 1° marzo, il convoglio riprende a partire da Roma alle 8 e arriva a Lecce alle 14, offrendo un'opzione più rapida per i viaggiatori. La ripresa del servizio risponde alla domanda crescente di collegamenti veloci tra le due città. Le corse riprenderanno con frequenza regolare ogni giorno.

Trenitalia ha annunciato il ripristino del Frecciargento delle 8 dalla capitale e del Frecciarossa delle 12.42 dal capoluogo salentino. Fermate previste a Brindisi, Bari, Foggia, Benevento e Caserta LECCE – Da domenica 1° marzo riprende a circolare il treno Frecciargento con partenza da Roma Termini alle 8 e arrivo a Lecce alle 14.20, mentre dal giorno successivo il Frecciarossa in partenza dal capoluogo salentino alle 12.42 e arrivo nella capitale alle 18.58. Con il ripristino della coppia di treni – annunciata da Trenitalia - si completa l’offerta di collegamenti diretti con Frecce tra le due città con sei convogli in partenza da Roma Termini (alle 8; alle 10; alle 13. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Treni: potenziati collegamenti diretti tra Firenze e Montecatini TermeSono stati potenziati i collegamenti diretti tra Firenze e Montecatini Terme, migliorando la mobilità quotidiana nella regione.

Roma, risposta da grande: a Lecce decide la coppia Ferguson-DovbykLa Roma ha ottenuto una vittoria importante a Lecce, battendo i padroni di casa 2-0 al Via del Mare.

