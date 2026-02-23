Colazione letteraria con Liliana Rampello e Virginia Woolf a Lugano

Liliana Rampello ha partecipato a una colazione letteraria a Lugano, dedicata a Virginia Woolf, per approfondire il ruolo delle donne nella letteratura e nella storia. La manifestazione, alla sua nona edizione, si concentra su figure femminili che hanno lasciato un segno, ispirando il pubblico con aneddoti e riflessioni. L’evento si inserisce nella stagione teatrale del LAC, che esplora temi legati alle identità femminili attraverso incontri e dialoghi culturali. La prossima tappa si avvicina con nuovi approfondimenti.

La nona edizione delle Colazioni letterarie prosegue nella sua indagine volta ad approfondire i temi suggeriti da Vite parallele, stagione teatrale del LAC, dedicando i prossimi incontri a figure femminili, reali e immaginate, che la letteratura e la storia hanno reso immortali. Prossimo appuntamento, sabato 28 febbraio nella Hall del centro culturale, ore 11:00, con Liliana Rampello in un incontro intitolato Non solo sorelle. Scrittura e pittura nella relazione fra Vanessa Bell e Virginia Woolf. Dopo l’incontro di apertura con Giancarlo Zappoli e Claudia Bersani dedicato alle riletture cinematografiche delle opere di Anton Cechov (18 ottobre), e un secondo appuntamento sulla figura di Emma Bovary con Antonella Lattanzi (28 novembre), Colazioni letterarie giunge, sabato 28 febbraio, al terzo appuntamento curato da Liliana Rampello, critica letteraria e saggista, curatrice del volume Se vedi una luce danzare sull’acqua (Il Saggiatore, 2024) che raccoglie la corrispondenza – in gran parte inedita – tra Virginia Woolf e sua sorella Vanessa Bell. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Colazioni letteraria con Liliana Rampello e Virginia Woolf, a LuganoLa partecipazione di Liliana Rampello alle Colazioni letterarie a Lugano deriva dal suo interesse per Virginia Woolf, figura che ha rivoluzionato la narrativa femminile.

Orlando al Teatro Vascello: il viaggio di Virginia WoolfIl Teatro Vascello ospita lo spettacolo Orlando, che trae ispirazione dal romanzo di Virginia Woolf e dal suo carteggio personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

«Liliana Resinovich è morta il 14 dicembre tra le 8 e le 12, soffocata al collo da dietro con la manovra 'Chokehold'»Si stringe il cerchio attorno alla morte di Liliana Resinovich. La donna di 63 anni «in via di elevata probabilità» è morta «nella mattinata del 14 dicembre 2021 entro quattro ore dalla colazione». A ... leggo.it

Francesca Romana Cicolella dialoga con la critica letteraria e saggista, Liliana Rampello nonché curatrice dei Meridiani Mondadori, il cui ultimo dei tre volumi dedicati a Jane Austen è in libreria da maggio 2025. - facebook.com facebook