Colazione letteraria con Liliana Rampello e Virginia Woolf a Lugano

Liliana Rampello ha presentato un confronto tra Virginia Woolf e le sue influenze letterarie durante la colazione letteraria a Lugano, causata dall’interesse crescente per le figure femminili nelle arti. L’incontro ha attirato un pubblico curioso di scoprire come l’autrice britannica abbia rivoluzionato la narrativa e il pensiero femminile. La discussione si è concentrata sulle opere di Woolf e sul suo ruolo nel panorama culturale. La prossima tappa si concentrerà su altre figure femminili di rilievo.

La nona edizione delle Colazioni letterarie prosegue nella sua indagine volta ad approfondire i temi suggeriti da Vite parallele, stagione teatrale del LAC, dedicando i prossimi incontri a figure femminili, reali e immaginate, che la letteratura e la storia hanno reso immortali. Prossimo appuntamento, sabato 28 febbraio nella Hall del centro culturale, ore 11:00, con Liliana Rampello in un incontro intitolato Non solo sorelle. Scrittura e pittura nella relazione fra Vanessa Bell e Virginia Woolf.