Cocaina sulla 106 | imprenditore arrestato con 106 grammi

Un imprenditore di Cariati è stato arrestato con 106 grammi di cocaina nascosti nel bagagliaio durante un controllo sulla strada statale 106. La polizia ha scoperto la droga durante una perquisizione e ha fermato l’uomo, che ora rischia conseguenze penali. La scoperta avviene in un momento di particolare attenzione alle attività illecite legate al traffico di stupefacenti sulla costa. Le forze dell’ordine proseguono le indagini sulla rete di distribuzione.

L’Operazione sulla 106: Un Arresto in Flagranza di Reato. Un imprenditore di 35 anni di Cariati è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di cocaina. L’arresto è avvenuto ieri sera lungo la strada statale 106 in direzione Taranto, dove i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno fermato una Volkswagen Golf nera. Alla guida dell’auto c’era l’imprenditore, che ha mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente, sufficientemente sospetto da giustificare una perquisizione. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una busta contenente circa 106 grammi di cocaina, non ancora suddivisa in dosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Imprenditore arrestato con 106 grammi di cocaina: traffico svelatoUn imprenditore calabrese di 35 anni è stato fermato a Crucoli con oltre 100 grammi di cocaina nascosti nella vettura.

Statale 106: 106g di cocaina, imprenditore arrestato a Crucoli.Un imprenditore di Cariati è stato arrestato lungo la Statale 106 dopo che i Carabinieri hanno trovato 106 grammi di cocaina nel suo veicolo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crucoli, fermato sulla Statale 106 con oltre 100 grammi di cocaina: arrestato imprenditore; Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore; Beccato sulla statale 106 con 100 grammi di cocaina: arrestato un imprenditore di Cariati · LaC News24; Fermato sulla Statale 106 con oltre 100 grammi di cocaina: arrestato imprenditore 35enne di Cariati.

Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditoreI carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (KR) hanno arrestato un imprenditore 35enne, di Cariati (CS) per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, durante un controllo stradale lungo la St ... rainews.it

Bloccato in auto con oltre 100 grammi di cocaina: arrestato imprenditore 35enne di CariatiControllo dei carabinieri a Crucoli: 106 grammi di cocaina nascosti in una Golf diretta a Taranto. Il 35enne finisce in carcere, il traffico corre ancora sull’asfalto calabrese ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Fermato sulla SS106 con cocaina: arrestato imprenditore - facebook.com facebook

Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore. E' stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri sulla Statale 106 a Crucoli #ANSA x.com