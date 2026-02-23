Co?living fantasma | la nuova precarietà abitativa

Il fenomeno del co-living fantasma nasce dalla diffusione di spazi affittati senza contratti ufficiali, spesso per evitare tasse o regolamenti. Questa forma di precarietà abitativa si diffonde tra giovani e lavoratori temporanei, che trovano soluzioni rapide ma insicure. La mancanza di trasparenza e di tutela crea incertezza per chi cerca un tetto stabile. Sempre più persone si confrontano con questa realtà nascosta, che si sviluppa dietro un’apparente innovazione.

Co-living fantasma. La nuova frontiera dell’abitare precario che si nasconde dietro il linguaggio dell’innovazione. C’è una porta che si apre con un codice numerico, un corridoio bianco illuminato da luci fredde, una cucina “condivisa” che nessuno usa e un cartello che promette “community events” mai esistiti. È qui che inizia la quotidianità di centinaia di giovani che, nelle grandi città italiane, scoprono di vivere in un co?living fantasma: strutture che si presentano come spazi comunitari moderni, ma che nella realtà offrono servizi inesistenti, contratti opachi e ambienti privi di qualsiasi dimensione collettiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

